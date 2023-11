Buffon: “Non ho rimpianti nella mia carriera”

L’attuale capo delegazione della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon, ha parlato intervenendo alla cerimonia della Hall of fame in corso a Coverciano della sua carriera. L’ex portierone della Juventus ha sottolineato che nelle sue immense vittorie e battaglie non ha nessun rimpianto.

Le parole di Buffon: “Io non ho un rimpianto, ho finito la mia carriera da persona molto felice e soddisfatta per quello che ho ottenuto e condiviso con i miei compagni, soprattutto con i dirigenti e le società. Ho sempre messo davanti i risultati di squadra rispetto all’individualismo, che spesso fa sì che si rovinino certi rapporti. Per un giocatore la Hall of fame è la più grande gratificazione che possa ricevere, significa entrare nei ricordi di tutti gli sportivi, di una nazione“.