Stoccarda, Labbadia esonerato. Al suo posto in panchina arriva Sebastian Hoeness

Lo Stoccarda, in seguito all’ennesima sconfitta stagionale incassata in casa contro l’Union Berlino, ha deciso di esonerare il tecnico Bruno Labbadia. L’avventura di quest’ultimo è durata soltanto quattro mesi, in cui non è riuscito a risollevare una squadra che si trova all’ultimo posto nella classifica della Bundesliga, a cinque punti dalla salvezza. Al suo posto è stato ingaggiato Sebastian Hoeness, 41 anni a maggio e con un passato da calciatore nelle giovanili dello Stoccarda, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Da allenatore allenatore ha vinto il campionato di terza divisione con la seconda squadra dei bavaresi mentre in Bundesliga, dal 2020 al 2022 ed è stato sulla panchina dell’Hoffenheim. Con questo i cambi in panchina in Bundesliga di questa stagione diventano otto: in precedenza era stata la volta di Lipsia (Rose per Tedesco), Bochum (Letsch per Reis), Bayer Leverkusen (Xabi Alonso per Seoane), Stoccarda (Labbadia per Materazzo), Schalke (Reis per Kramer), Hoffenheim (Materazzo per Breitenreiter) e Bayern (Tuchel per Nagelsmann).