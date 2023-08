Vuelta a Burgos 2023: quarta tappa a Lazkano, Roglic sempre al comando della generale

Primoz Roglic consolida il proprio vantaggio e rimane al comando della classifica generale della Vuelta a Burgos 2023, precedendo di 34 secondi il russo Vlasov. Il protagonista di questa giornata, in cui è andata in scena la quarta tappa della corsa spagnola, da Santa Gadea del Cid a Pradoluengo lungo 157 km, è però Oier Lazkano. Il campione spagnolo si è imposto in volata beffando il colombiano Santiago Buitrago.