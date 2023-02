Calcio, Pimenta non ha dubbi: “Haaland vale un miliardo di euro e batterà tutti i record”

Intervistata da AS, Rafaela Pimenta ha fatto il punto della situazione sul calcio attuale, con un occhio di riguardo al mercato. “Haaland ad oggi vale un miliardo di euro. Probabilmente nessuno spenderà mai così tanto, ma quello è il suo valore se si considerano impatto su tifosi, gol, notorietà e sponsor” ha spiegato l’avvocato brasiliano, numero uno della scuderia Raiola. Pimenta ha poi continuato a elogiare l’attaccante norvegese del City: “Non è ancora al top, sono sicura che batterà tutti i record e si spingerà dove nessuno di quelli che lo hanno preceduto è mai andato. Futuro? L’importante è che sia felice, per il momento lo è al Manchester City. Tuttavia non può giocare pensando a cosa succederà dopo; sarebbe come sposarsi e pensare già alla prossima donna“.

L’avvocato ha quindi parlato dell’appeal di un campionato come la Premier League: “Tutti i giocatori sognano di giocare lì. In passato mi capitava di proporre ai giocatori di andare in Inghilterra e loro mi rispondevano che volevano la Spagna o l’Italia. Adesso invece pensano solamente alla Premier, non importa la squadra“. Infine, un retroscena sulla morte Mino Raiola: “Il giorno stesso in cui se n’è andato altri agenti hanno contattato i suoi giocatori. Ma so anche come hanno risposta“.