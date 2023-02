Borussia Dortmund, ds Kehl contro il Chelsea: “Spese folli, bisogna dirlo”

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, attacca apertamente il calciomercato del Chelsea, che nella sessione di gennaio ha speso cifre record, tra cui quella per Enzo Fernandez pagato 120 milioni sul gong: “È davvero folle, bisogna dirlo. Ovviamente ho seguito quello che ha fatto il Chelsea nelle ultime settimane e mesi. I soldi non contano lì. Dobbiamo semplicemente guadagnare i nostri soldi qui in un modo diverso. Ecco perché non siamo in grado di effettuare tali trasferimenti”, ha detto alla versione tedesca di Sky Sport.