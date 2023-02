Australian Open, il direttore rivela: “Djokovic ha giocato con uno strappo di 3 cm alla coscia”

Craig Tiley, Ceo di Tennis Australia e direttore dell’Australian Open, ha parlato delle condizioni di Novak Djokovic, svelando un clamoroso retroscena durante lo show Sportsday: “Nole ha giocato con uno strappo muscolare di 3 cm alla coscia sinistra“. Una diagnosi ancora da confermare – anche se il serbo ha promesso che mostrerà i risultati della risonanza magnetica – ma che renderebbe ancora più epico il trionfo di Djokovic, capace di dominare il torneo nonostante non fosse al 100% dal punto di vista fisico. Tiley ha poi aggiunto: “A mio avviso le qualità atletiche di Novak non possono essere messe in discussione da nessuno. Ho visto l’ecografia, è incredibile ciò che è riuscito a fare con un infortunio del genere. E’ stato estremamente professionale“.