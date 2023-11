Napoli-Frosinone in tv: data, orario e diretta streaming ottavi di finale Coppa Italia 2023/2024

Sarà Napoli-Frosinone agli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024: ecco allora di seguito tutte le informazioni su data, orario e diretta tv dello scontro in cui esordiscono nella competizione i partenopei, che sfidano i ciociari in una partita non dall’esito scontato. Ci si aspetta tanto equilibrio dunque con in palio il pass per i quarti. Al Maradona si gioca alle ore 21 di martedì 19 dicembre, diretta tv e streaming sui canali Mediaset.