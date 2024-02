Calcio: è morto a 89 anni lo svedese Kurt Hamrin, leggenda della Fiorentina

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kurt Hamrin, ex attaccante e poi allenatore, scomparso all’età di 89 anni. Classe 1934, lo svedese era sbarcato era approdato in Italia all’età di 21 anni, indossando prima la maglia della Juventus e poi quella del Padova. E’ stato però con la Fiorentina che ha lasciato il segno, realizzando 151 gol in 289 partite disputate nell’arco di nove anni. Miglior marcatore della storia del club viola, fu superato solo da Batistuta tanti anni dopo. Nella sua avventura in Toscana ha inoltre vinto due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe.

In seguito si trasferì al Milan e poi al Napoli prima di chiudere la carriera in patria, all’Ifh Stoccolma. Soprannominato ‘Uccellino‘ per la sua velocità e agilità, Hamrin ha inoltre difeso a lungo i colori della Svezia, disputando la finale dei Mondiali nel 1958 contro il Brasile e arrivando addirittura quarto nella classifica del Pallone d’Oro di quell’anno. Hamrin lascia la moglie Marianne, con cui festeggiò le nozze d’oro nel 2005, e cinque figli.