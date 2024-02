Wta Abu Dhabi 2024, niente da fare per Lucia Bronzetti: sconfitta all’ultimo turno di qualificazione

Sfuma il main draw per Lucia Bronzetti. La tennista italiana è stata sconfitta all’ultimo turno di qualificazione del Wta 500 di Abu Dhabi (cemento) dall’americana Ashlyn Krueger (numero ottanta delle classifiche Wta) con il punteggio finale di 7-5 6-0 dopo un’ora e ventuno minuti di partita. Primo set molto equilibrato con le due giocatrici che partono bene al servizio almeno sino al sesto gioco quando Krueger brekka per la prima volta Bronzetti. Lucia però non si perde d’animo, mette a segno il controbreak e impatta sul 4-4. Il set, e anche la partita, scivolano via nel dodicesimo gioco: Bronzetti, sotto 5-6, perde un game sanguinoso che di fatto consegnano le chiavi dell’incontro alla statunitense. Lucia non riesce a scuotersi e il secondo set scorre via rapidamente sino al 6-0. Il torneo per l’Italia finisce qui visto che nel tabellone principale non è presente nessuna azzurra.