Biglietti Inter-City finale Champions League 2023: quando escono, prezzi e come acquistarli

L’Inter ha conquistato l’approdo in finale di Champions League 2023, dove sfiderà il Manchester City: per i tifosi nerazzurri è già febbre Istanbul, dove si disputerà l’atto conclusivo della competizione più importante, dunque andiamo a scoprire le informazioni sui biglietti della finale con le indicazioni su quando escono, come acquistarli e sui relativi prezzi. Va detto innanzitutto che l’Uefa ha già avviato e chiuso la fase di richiesta biglietti per il pubblico generico e che per qualsiasi informazione bisognerà recarsi su UEFA.com/tickets.

Ma come ogni anno, buona parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle due finaliste, 20.000 per l’Inter e altri 20.000 per la squadra rivale. All’Ataturk Stadium dunque un totale di 47.200 biglietti sono stati riservati al pubblico generico, 40.000 di questi alle squadre. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. Per il processo di vendita su UEFA.com, i biglietti non sono stati venduti in base all’ordine di arrivo ma attraverso un’estrazione che verrà effettuata ora che la fase di richiesta biglietti si è conclusa. Sarà l’Inter invece a comunicare nel dettaglio quali siano le modalità di acquisto dei tagliandi, per i quali conosciamo già però i prezzi: Categoria 4: €70, Categoria 3: €180,Categoria 2: €490, Categoria 1: €690. I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costano 70 euro.

