Calcio, Infantino: “Niente cartellino blu ad alti livelli, Fifa completamente contraria”

E’ già tramontata l’idea di introdurre nel calcio il cartellino blu. L’ha assicurato Gianni Infantino, presidente della Fifa, in occasione della riunione numero 138 dell’International Football Association Board (Ifab) a Glasgow, in Scozia: “Non ci saranno cartellini blu ad alti livelli. La Fifa è del tutto contraria, si tratta di un argomento inesistente“. Infantino ha poi toccato altri temi, tra cui le cosiddette ‘concussions‘ (i trauma cranici): “Ci teniamo alla salute dei calciatori, perciò non sono previste sostituzioni temporanee in questi casi. I medici spiegano che è impossibile determinare nel giro di qualche minuto se ci sia stata o meno una commozione cerebrale, così come non è possibile stabilire la gravità del trauma. Pertanto, in caso di sospetto trauma cranico, il giocatore dovrà essere sostituito“.