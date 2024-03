Higuain, il fratello Nicolas rivela: “Record dei 36 gol? Felice se Lautaro dovesse superarlo, ma con il Var…”

Nicolas Higuain, fratello del ‘Pipita’ Gonzalo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della possibilità che Lautaro Martinez superi il record dei 36 gol in un campionato di Serie A: “Sta facendo qualcosa di straordinario e, se dovesse riuscire a superarlo, sarei contento perché anche lui è argentino. Detto questo, ai tempi di Gonzalo non c’era il VAR: all’Olimpico, ad esempio, non gli convalidarono un gol regolare“.

L’ex agente del Pipita ha poi parlato degli altri attaccanti top del campionato italiano: “Vlahovic e Osimhen hanno il fiuto del gol nel dna. Victor è più freddo, mentre Dusan gioca più per la squadra ed è più tecnico. Personalmente preferisco giocatori come Vlahovic e Lautaro. Napoli-Juventus? Ovviamente la vedrò, sono due squadre che ci hanno dato tanto“.

Infine, Nicolas Higuain ha commentato la stagione delle due squadre: “La Juventus sta vivendo una ricostruzione, ma già il prossimo anno potrà lottare per lo scudetto. Allegri e Giuntoli sono le persone giusto per creare un ciclo vincente. Il Napoli invece ha vinto lo scudetto in una stagione anomala, tra Mondiale e mancanza di continuità delle altre big, ma poi ha dovuto fare i conti con un uomo che pensa di essere più importante della società. E’ inaccettabile per una squadra campione d’Italia cambiare tre allenatori in un anno“.