F1 Sprint Race GP Austria 2023, Vasseur: “Molto bene Sainz, Leclerc deve ritrovare il passo”

Il team principale della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la Sprint Race del Gran Premio d’Austria di F1. Ecco le sue parole: “Le condizioni di pista oggi hanno sfavorito Leclerc, mentre Sainz è riuscito a trovare il feeling giusto che spero Charles possa recuperare nella gara di domani. Sainz ha fatto un sabato molto solido, portando a casa il risultato sia in qualifica che in gara. Nella sprint race credo fosse anche più veloce di Perez, anche domani penso avrà le sue opportunità. Leclerc invece ha sofferto molto queste condizioni di pista. La cosa più importante per lui è voltare pagina e concentrarsi su domani, cercando di ritrovare il passo gara di venerdì”.

E ancora: “A partire da stamattina il meteo e le condizioni del tracciato sono state altalenanti. Dovrebbe esserci più costanza nella gara di domani, in cui avremo una buona opportunità per fare punti. Questo format della Sprint Race fa sì che sia necessario riflettere su tutte le opzioni di gomme per l’intero weekend già partendo dal venerdì. Per i piloti gestire delle gomme già usate, con determinate condizioni di pista come quelle di oggi, diventa un esercizio molto complesso. Verstappen? Sta facendo un lavoro eccezionale su qualsiasi condizione di pista, con la sua fiducia che cresce progressivamente. Così è dura batterlo, però come team abbiamo fatto dei passi avanti e con entrambi i piloti avremmo la possibilità di fare una bella gara”.