Porto, tensioni nella squadra: Conceicao vicino alle dimissioni

Sergio Conceicao e il Porto, stando a quanto riportato da “A Bola”, sarebbero vicini al divorzio, con il tecnico che starebbe meditando le dimissioni. I primi segnali di malcontento si erano avvertiti dopo l’eliminazione negli ottavi di Champions League contro l’Inter, quando l’allenatore aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dobbiamo riconoscere tutto ciò che il Porto ha fatto con quello che ha. Questi cinque anni e mezzo sono stati molto difficili, per il fair play finanziario non abbiamo preso nessuno e anzi abbiamo dovuto fare cassa. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto col 30% della rosa che arriva dalla seconda squadra e il 40% con giocatori arrivati da squadra di fascia media, eppure il mio merito è zero, vengo definito un piantagrane”. Queste parole non erano affatto piaciute al presidente Pinto da Costa, che aveva però gettato acqua sul fuoco definendo le parole di Conceicao come figlie della frustrazione per il mancato passaggio del turno. Oggi, al campo d’allenamento Conceicao si è intrattenuto a lungo con Pinto da Costa e gli altri dirigenti, Luis Gonçalves e Vítor Baia.