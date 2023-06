Federer torna in campo sull’erba di Wimbledon…con la principessa Kate (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 11

Sono trascorsi due anni dall’ultima volta in cui Roger Federer ha calcato da giocatore i campi di Wimbledon, ma per l’elvetico è arrivato il momento di rimettere le scarpe da erba. Ovviamente non a livello di competizione, ma per un video promozionale che l’ha visto protagonista con Kate, principessa del Galles. Qualche scambio per celebrare ed evidenziare l’importanta della figura dei tanti “ball boys” che durante le due settimane dei Championships svolgono un lavoro eccezionale in quel di Wimbledon.