Women’s Nations League 2023/2024, Italia-Svezia a Castel di Sangro con ingresso gratuito

La Nazionale femminile di calcio alle 17:45 di martedì 26 settembre scenderà in campo allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro per sfidare la Svezia nella seconda giornata della Women’s Nations League. La Figc rende noto che l’ingresso per assistere alla gara sarà gratuito previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare a partire dalle ore 11 di mercoledì 20 settembre collegandosi al sito figc.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti. Prima ancora, venerdì 22 settembre alle 19:30, le azzurre sfideranno la Svizzera in trasferta.