Formazioni ufficiali Milan-Newcastle, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Milan-Newcastle, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I rossoneri sono chiamati a riscattarsi dopo la sonora sconfitta nel derby e partire col piede giusto nella competizione. I Magpies sono invece reduci da una vittoria di misura ai danni del Brentford e sperano di ripetersi anche in Europa. Tanta attesa anche per il ritorno a San Siro di Sandro Tonali. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di martedì 19 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NEWCASTLE

MILAN: Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Pobega, Chukwueze, Giroud, Leao

NEWCASTLE: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali, Murphy, Gordon, Isak