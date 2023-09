Young Boys-Lipsia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Lo Young Boys se la vedrà contro il Lipsia nella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Nonostante la trasferta svizzera non sia una passeggiata, il club della Red Bull partirà ampiamente favorito, sia per i valori in campo che per l’ottimo inizio di stagione tra Bundesliga e Supercoppa. Vietato tuttavia sottovalutare lo Young Boys, capace di superare le qualificazioni per approdare tra le migliori d’Europa. La sfida è in programma oggi, martedì 19 settembre alle 18:45 allo Stadion Wankdorf. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.