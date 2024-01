Women’s Champions League 2023/2024: Roma ko in casa dell’Ajax ed eliminata ai gironi

Si ferma l’avventura della Roma femminile in Women’s Champions League 2023/2024. Le ragazze di Spugna, appese a un filo e obbligate a vincere nella sesta e ultima giornata della fase a gironi e a sperare per potersi qualificare ai quarti di finale, cedono invece per 2-1 all’Ajax, che rimonta le giallorosse e le estromette dalla massima competizione europea. La Roma, ultima prima di scendere in campo, aveva bisogno di battere le lanciere ad Amsterdam e al contempo confidare in una mancata vittoria del Bayern Monaco in casa col Psg: un vero peccato, perché in effetti tra le bavaresi e le parigine è terminata con un 2-2.

I rimpianti sono tanti all’Amsterdam Arena, visto che sono proprio le giallorosse a passare in vantaggio grazie alla rete a opera di Bartoli, ma le padrone di casa pareggiano i conti al 45′ con Hoekstra e all’84’ completano la rimonta grazie a uno sfortunato autogol di Kramzar. In questo modo, le olandesi insieme al Psg volano alla fase a eliminazione diretta, mentre il Bayern chiude in terza posizione e la Roma resta ultima con 5 punti in 6 partite, uscendo in ogni caso di scena a testa alta dalla manifestazione.