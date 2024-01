Coppa d’Africa 2024, impresa del Sudafrica: Marocco eliminato agli ottavi

Il Sudafrica batte 2-0 a sorpresa il Marocco e vola ai quarti di finale di Coppa d’Africa 2024, dove sfiderà il Capo Verde. Eliminazione per la nazionale di Regragui, che sbaglia il rigore del pareggio con Hakimi, prima di subire il 2-0 definitivo. Orfano di Ziyech, non al meglio, Regragui non cambia modulo e si affida al 4-3-3, ma le difficoltà sono subito evidenti. Il Sudafrica è pericoloso con Mokoena che al 17′ impegna Bounou. Al 33′ la risposta: Mazraoui fa esultare i tifosi marocchini, ma il gol viene annullato per un fuorigioco precedente. Tutto da rifare per il Marocco che però continua ad essere la brutta copia della splendida versione ammirata al Mondiale in Qatar. E nella ripresa il Sudafrica passa in vantaggio. Al 57′ Zwane verticalizza in area per Makgopa che a tu per tu con Bounou non sbaglia. Regragui prova a dare la scossa con i cambi. C’è spazio per l’ingresso di Harit, Saibari ed El Kaabi. Il Marocco alza la pressione e i ritmi, ma la reazione è disordinata. All’83’ però c’è l’occasione per il pareggio. El Kaabi calcia a botta sicura in area piccola, Mvala respinge il tiro col braccio largo. L’arbitro non vede il rigore, ma il var lo richiama e dopo il consulto al monitor il direttore di gara indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Hakimi che calcia alto, scheggiando la traversa. Al 92′ Amrabat viene espulso per aver fermato la corsa verso la rete di Ismail. Sulla punizione successiva dal limite si presenta Mokoena che calcia da fermo e indirizza la palla all’incrocio dei pali. Ora un inedito quarto di finale: Sudafrica-Capo Verde.