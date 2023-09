Italia-Svezia a Castel di Sangro, Asllani non ci sta: “Discutibile che Figc faccia giocare partite nel bosco”

Kosovare Asllani, attaccante del Milan e della nazionale svedese di calcio femminile, a SVT Sport ha attaccato pubblicamente la Figc per la scelta di giocare Italia-Svezia, vinta dalle scandinave, a Castel di Sangro: “È molto discutibile che la federazione italiana faccia giocare le partite qui, nel bosco. Ho visto più animali che persone”, ha spiegato la giocatrice, che ha aggiunto: “Devi rendere omaggio alla tua squadra nazionale femminile e metterla in uno stadio più grande, non puoi spegnere la fiamma nel bosco”.