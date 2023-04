Serie A femminile, Roma-Juventus 3-2. Sputi e insulti a Montemurro, lo sfogo di Rosucci: “Bisogna anche saper vincere”

Grande tensione ed episodi davvero poco edificanti a margine di Roma-Juventus Women 3-2, match che potrebbe aver deciso le sorti della Serie A femminile 2022/2023 in favore delle giallorosse. Nell’intervista post-partita infatti, il tecnico bianconero Joe Montemurro è stato vittima di insulti e addirittura sputi da parte di alcuni componenti della tifoseria capitolina. A confermare l’accaduto alcuni giornalisti presenti e poi lo sfogo su Instagram della giocatrice bianconera Martina Rosucci, che rilanciando la notizia ha anche aggiunto dettagli al grido di un laconico “c’erano una volta i tifosi del calcio femminile…”.

“Che vergogna, a questo aggiungo che le mie compagne in panchina sono state oggetto di insulti, complimenti – scrive Rosucci sulle proprie storie Instagram – Oltre a saper perdere bisogna anche saper vincere, ovviamente sono certa che ci sia una parte di tifoseria avversaria che non appartiene a questa ignoranza. Onore ai nostri tifosi che hanno saputo sempre vincere o perdere senza insultare gli avversari, del resto signori si nasce.” Rosucci che condivide anche una riflessione di più ampio respiro: “La violenza, anche quando verbale, va denunciata! Magari non la si combatterà mai fino in fondo, ma stare zitta davanti a questo o ignorarlo mi farebbe solo sentire parte di questo schifo”.

Lo sfogo di Rosucci sui social