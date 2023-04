Atp Banja Luka 2023: Lajovic vince una maratona di tre ore con Kecmanovic e raggiunge Rublev in finale

Il secondo finalista dell’Atp di Banja Luka 2023 è Dusan Lajovic. Il tennista serbo, dopo aver sconfitto Novak Djokovic, ha sconfitto un altro connazionale e sempre contro pronostico. La sua vittoria ai danni della quarta forza del seeding Miomir Kecmanovic con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 gli è valsa l’accesso all’atto conclusivo del torneo, dove se la vedrà contro il più quotato Andrey Rublev. Successo maiuscolo di Lajovic, che a un certo punto sembrava già negli spogliatoi ma è stato bravo a non mollare neppure quando il suo avversario serviva per il match sul 6-4 5-4. Alla fine è stato proprio lui ad avere la meglio, dopo ben tre ore di gioco, e ad approdare in finale. A contendergli il titolo sarà il campione di Monte-Carlo Rublev, che non ha incontrato difficoltà contro Molcan.

