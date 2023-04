Gravina ‘grazia’ Lukaku, le reazioni social: “Il razzismo non ha vinto”, “Tante falle” (TWEET)

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha ‘graziato’ “in via eccezionale e straordinaria” l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, espulso per seconda ammonizione dopo aver reagito ai cori razzisti di parte della curva juventina nel finale della semifinale di andata di Coppa Italia. Una decisione che crea un precedente e che raccoglie un grande consenso sui social. Ma che allo stesso tempo fa storcere il naso a qualche tifoso. C’è chi considera la ‘grazia’ un “precedente pericoloso”. Ma c’è anche chi traccia un bilancio amaro di una vicenda che ha messo a “nudo le falle del calcio italiano”. Nel complesso, però, sui social, è un applauso generale ad una decisione dura sulla lotta al razzismo, che “per una volta non ha vinto”.

I TWEET

La gestione della vicenda Lukaku mette a nudo le falle del calcio 🇮🇹 che sul tema razzismo è ancora molto impreparato. Arbitri e giudici poco comprensivi, regolamento troppo rigido, è toccato a Gravina metterci una pezza anche in vista di Euro 2032. Nessuno ci fa una bella figura — Felix (@FeliceRaimondo) April 22, 2023

La revoca della squalifica a #Lukaku rimediata in #CoppaItalia,rischia di creare un precedente pericoloso ed insensato.

É vero che la credibilità del sistema calcio italiano é stata rasa al suolo da tempo,ma le regole devono valere per tutti, nessuno escluso. — Katia Nicotra (@katianicotra) April 22, 2023

Basterebbe applicare il regolamento, sospendendo l'incontro "appena" cominciano gli insulti razzisti e il giocatore insultato non avrebbe più alcun motivo per reagire, perché si sentirebbe tutelato.

Per fortuna il mondo ci guarda…#Lukaku#razzismohttps://t.co/rkNTb5gAMJ — ivand (@ivandellino) April 22, 2023

Chiudo dicendo che se al posto del simpatico #Lukaku ci fosse stato l'odiatissimo #Cuadrado:

1. Non sarebbe arrivata nessuna grazia;

2. Nella remota ipotesi in cui fosse arrivata, si sarebbe urlato allo scandalo, al complotto, al "sistema Juve".

E non provate a negare ciò. — Milena (@MileTrecarichi) April 22, 2023

Dovete semplicemente fare SILENZIO. Chiunque contesti questa decisione farebbe meglio a nascondersi. #FCIM #Lukaku — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) April 22, 2023

Quando si tratta di razzismo, non dovrebbe essere mai una questione di colori. Come non dovrebbe esser necessaria una “grazia” della FIGC per Lukaku. Solo in Italia dove tutto è tifo, qualcuno ha il coraggio di lamentarsi. Per una volta non ha vinto il razzismo, siate felici. pic.twitter.com/I7o7rTp0eI — Andrea Tiberio (@AndreaTiberio7) April 22, 2023