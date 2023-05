Serie A femminile: finisce 2-2 il Derby d’Italia, il Sassuolo si impone sul Parma

Termina 2-2 la sfida tra Juventus e Inter, valevole per la settima giornata della Poule Scudetto della Serie A Tim. Due gol per tempo: nella prima frazione sono le bianconere a portarsi in vantaggio con una doppia marcatura messa a segno da Pedersen e Cantore, poi la squadra di Guarino è venuta fuori e nella ripresa ha trovato il pari in rimonta grazie alle reti di Polli e Chawinga. In questo sabato di Serie A si è giocata anche la prima sfida della settima giornata della Poule Salvezza, tra il Sassuolo già certo della permanenza nel massimo campionato e il Parma alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica. E’ stato un match vivo e pieno di gol, ben 9 in totale, ma a spuntarla sono state le neroverdi con un emozionante 5-4 siglato in pieno recupero. Il Parma resta a quota 15 punti in classifica, come la Sampdoria ultima che domani sarà impegnata nella trasferta contro il Como.