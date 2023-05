Serie B 2022/2023, il Palermo aggancia i playoff: Spal piegata 2-1 al Barbera

Il Palermo batte 2-1 la Spal nel match del Renzo Barbera valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023, decidono l’autogol di Biagio Meccariello e la rete di Matteo Brunori. I rosanero, dopo una lunga fase di studio, alzano il ritmo e con un pizzico di fortuna passano in vantaggio al 29′ grazie all’autorete del difensore avversario. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli ospiti, che i padroni di casa raddoppiano al 33′ con il solito Brunori. Nella ripresa gli emiliani provano a riaprire la gara e al 66′ ci riescono con la marcatura di Marco Varnier su assist di Fetfatzids, ma questo non cambia l’esito dell’incontro. Il Palermo vince e porta a casa tre punti preziosi, che lo proiettano in piena zona playoff a 48 punti. La Spal, invece, resta penultima a quota 35 e rischia sempre più la retrocessione in Serie C.