Serie A femminile 2023/2024, la Roma cala il tris e batte la Juventus nel big match. Ok anche Como e Sassuolo

Era il big match di questa sesta giornata di Serie A e la Roma conferma il suo strapotere che dura ormai da un anno. Le giallorosse campioni d’Italia in carica dominano la Juventus 1-3 in trasferta grazie alle reti di Giugliano, Haavi e Viens. A nulla serve il gol della bandiera di Julia Grosso per evitare una pesante sconfitta per le ragazze di Montemurro, seppur solamente la prima in questo campionato. Nel pomeriggio un gol di Sciabica, appena entrata, permette al Sassuolo di vincere a Napoli per 0-1. L’unico successo casalingo è opera del Como, che batte 2-1 l’Inter con i gol di Picchi e Sevenius. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Bonfantini su rigore. La squadra comasca allunga proprio sull’Inter e si porta in quarta posizione.