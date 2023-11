Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Djokovic trionfa: “Ora la Coppa Davis e il numero uno a fine anno”

Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del titolo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, la cui finale ha visto il serbo numero uno del mondo battere Grigor Dimitrov. Una settimana tutt’altro che banale quella di Nole, che ammette di aver avuto diversi momenti di difficoltà: “Il virus gastrointestinale mi ha tolto molte energie e giovedì, venerdì e sabato in alcuni momenti sono stato più vicino a perdere che non a vincere. Anche per questo è incredibile che sia riuscito a sentirmi così oggi – spiega – La ritengo una delle vittorie più incredibili della mia carriera a livello di Masters 1000.” Entrando nel dettaglio dei problemi fisici avuti, Djokovic dice la sua: “Non sono un dottore, non do consigli. Per me però è fondamentale l’idratazione, anche perchè in alcuni giorni ho potuto mangiare una sola volta nell’arco della giornata. Oggi è stato il primo giorno in cui ho sentito i problemi essere ormai alle spalle. O lasci che le circostanze prendano il sopravvento o lo fai te.”

Ovviamente i giornalisti tengono il conto dei titoli del serbo, che con oggi sono 7 a Parigi-Bercy e 97 in totale. “Sono uno studente del tennis e quindi seguo i numeri, ma finchè sono un giocatore attivo e in carriera voglio soprattutto concentrarmi sulle prossime sfide. Non so a che punto sono della mia carriera, ma in questo momento le vittorie negli Slam e nei Masters 1000 hanno un sapore speciale e sembrano valere il doppio. Le persone si aspettano sempre vittorie e titoli, ma siamo anche persone con problemi ed emozioni fuori dal campo.”

Adesso la stagione però non è ancora finita: “Voglio chiudere la stagione al numero uno, insieme alla Coppa Davis sarà il principale obiettivo delle prossime settimane – spiega Djokovic – Voglio passare qualche giorno di riposo con la mia famiglia, poi andrò a Torino cercando di chiudere la stagione con un acuto visto che non perdo un match da Wimbledon. Le mie sensazioni sono buone e ho fiducia.”