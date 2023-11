Basket, Serie A 2023/24: tutto facile per Milano e Trento, vittoria esterna per Scafati

Nel pomeriggio della sesta giornata della Serie A di basket arrivano le vittorie esterne di Milano e Scafati, e l’affermazione davanti al proprio pubblico di Trento. Netto successo per l’Olimpia, che si impone 87-57 in casa di una Brindisi decimata dalle assenze. La formazione di Ettore Messina conduce per tutti i 40 minuti e scava il solco decisivo nel terzo quarto, concluso 28-11 e in cui ha limitato la squadra di casa a due soli canestri dal campo. Il club meneghino torna alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega. Treviso invece perde in casa con Scafati e rimane a quota zero punti in classifica. Partita sempre in equilibrio fino all’allungo decisivo negli ultimi 5′ della formazione campana propiziato dal capitano Rossato, che porta fino alla doppia cifra gli ospiti. Nel finale la squadra di Sacripanti è freddissima dalla lunetta e chiude la contesa 97-87. Ai padroni di casa non bastano i 28 punti con 6/7 da tre di uno splendido James Young.

Comodo successo anche per Trento, che contro Reggio Emilia comanda per tutto l’incontro e si assicura la quinta vittoria in campionato. Il punteggio di 98-88 non rispecchia il dominio della Dolimiti Energia, che ha alzato il piede dall’acceleratore solo nel finale a partita ormai acquisita. Mattatore dell’incontro per i padroni di casa è Grazulis, che ne mette 24 con 10/11 dal campo. La squadra reggiana ha pagato la serata storta di Galloway e si è dovuta affidare a Hervey e Jamar Smith, autori rispettivamente di 26 e 18 punti.