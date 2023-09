Serie A Femminile 2023/2023, si parte domani con Pomigliano-Juventus

E’ tutto pronto per la prima giornata del campione di Serie A Femminile 2023/2024, che prenderà il via domani alle ore 15:00 con il match dello stadio “Liguori” di Torre del Greco tra Pomigliano e Juventus. Si tratta del secondo campionato nell’era del professionismo e con la formula confermata rispetto al 2022/2023: ci saranno dieci squadre al via, 18 giornate, poi Poule Scudetto e Poule Salvezza, le prime tre classificate in Champions, l’ultima in B, la penultima a spareggiare con la seconda della Serie B. La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha deciso di lanciare “Mai Più”, la campagna permanente contro la violenza di genere che verrà inaugurata sabato 16 settembre in occasione della prima giornata della Serie A eBay. Lo striscione con l’hashtag Maipiù verrà esposto in ogni partita del massimo campionato al momento dell’allineamento delle squadre. Nella prima giornata su tutti i campi sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle donne vittime di femminicidio e di tutte quelle violate nella loro integrità fisica, mentale e nella dignità umana.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League la Juventus vuole partire con il piede giusto in campionato e andrà a caccia del successo contro Pomigliano. La squadra bianconera vanta il 100% di successi nella prima partita stagionale di Serie A, sei su sei e il Verona con sette tra il 2003 e il 2009. Dall’altra parte c’è un Pomigliano che da pochi giorni ha affidato la panchina allo spagnolo Antonio Contreras Olivera e che punta a evitare lo spareggio, poi vinto tra maggio e giugno ai danni della Lazio. Sempre sabato, ma alle ore 18:00, andrà in scena anche Fiorentina-Sassuolo, al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino. Il programma proseguirà domenica alle ore 12:30 con Como Women-Napoli Femminile, mentre la Roma campione d’Italia di Alessandro Spunga farà il proprio esordio contro il Milan. Alle ore 18:00 chiuderà il programma Sampdoria-Inter, a Vercelli.