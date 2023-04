Serie A femminile 2022/2023, la Roma batte la Juventus 3-2: Scudetto ad un passo

L’aritmetica ancora non c’è, ma la Roma mette una serie ipoteca sulla corsa Scudetto. Nella cornice di un Tre Fontane strapieno (con Mourinho in tribuna), la squadra di Spugna batte 3-2 in rimonta la Juventus e allunga a +11 sulla Juventus in classifica. Nel fortino giallorosso è la formazione bianconera a sbloccare il risultato. Merito di Barbara Bonansea che al 13′ penetra in area con una serpentina e batte Camelia Caesar con un gran mancino in diagonale. Spinta dal suo pubblico, la Roma risponde dopo un minuto. Greggi imbuca per Giacinti che calcia e trova la risposta di Peyrud Magnin, ma sull respinta c’è il gol di Andressa. Al 25′ il nuovo allungo dopo un rigore di Caruso. Stavolta la reazione della Roma si fa attendere, ma arriva. Al 60′ fa tutto Giacinti che vince un duello con Lenzini e lascia partire un destro che si infila sotto l’incrocio. La Juventus prova a fare la partita, affacciandosi dalle parti di Caesar con un tiro di Grosso, ma il portiere giallorosso devia in tuffo. Nel miglior momento della Juventus, c’è il gol della Roma. All’86’ Bartoli crossa in area, la neo entrata Roman Haug trova lo spazio e di testa realizza il 3-2 definitivo. Sono undici i punti di distacco tra Roma e Juventus. Contro la Fiorentina, al Tre Fontane, la possibile gara Scudetto.