Fiorentina, Italiano: “Monza forte e con carattere. Servirà massima attenzione”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, alla vigilia della sfida contro il Monza. “All’andata fu una partita in cui potevamo vincere, ma avevamo concesso qualche situazione favorevole a loro. Loro giocano bene, hanno entusiasmo e da neopromossi si stanno confermando ad altissimo livello. Servirà la massima attenzione cercando di proporre quello che sappiamo fare nel momento in cui ci concederanno spazio”. Il tecnico viola ha poi continuato parlando della tanto sperata semifinale di Conference League: “Non pensavamo di trovare tutte queste difficoltà, ma mi prendo le cose positive, abbiamo superato il turno e raggiunto la semifinale, cercheremo di commettere meno errori nelle gare successive”.

Italiano poi si sofferma sulle difficoltà di giocatore così tante partite ravvicinate. “Non è mai facile, dopo poche ore da una partita sei già in campo per l’altra. Dobbiamo essere bravi soprattutto a livello mentale, ad archiviare una gara e pensare a quella dopo. Bonaventura? Domani non sarà a disposizione. Speriamo di riaverlo presto”.