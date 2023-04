Wta Stoccarda 2023: Jabeur in lacrime, costretta al ritiro dopo tre giochi

È durata appena tre game la seconda semifinale del Wta 500 di Stoccarda 2023. Ons Jabeur ha infatti chiesto l’intervento del fisioterapista sull’1-0 e, dopo aver resistito qualche altro minuto, è stata costretta al ritiro sul 3-0. Per la tunisina si tratta di un problema al polpaccio sinistro, ma soprattutto di un duro colpo dato che stava ritrovando la sua forma migliore dopo aver faticato a recuperare da un infortunio al ginocchio. Jabeur non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata in un lungo pianto, così a consolarla ci ha provato la sua avversaria Iga Swiatek, senza però grande successo. “Scusate ragazzi (rivolto al pubblico, ndr), ho fatto il possibile…” ha detto nell’intervista a fine partita, quasi scusandosi con gli spettatori per averli privati del match.

Ons Jabeur in tears in the on court interview after her retirement to Iga Swiatek.

"I'm sorry guys, I really tried…"

Seeing Ons like this is truly painful. Send her your prayers 🙏 pic.twitter.com/OXK2dRZ307

