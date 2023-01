Serie A femminile 2022/2023, poker Inter: le nerazzurre battono il Milan 1-4

Poker dell’Inter nel derby contro il Milan, valido per la 15esima giornata della Serie A femminile 2022/2023. Le nerazzurre di Rita Guarino si sono imposte 1-4 nello scontro diretto contro le rossonere, conquistando tre punti che le fanno salire a quota 29 in classifica. Ad aprile la sfida dopo soli due minuti di gioco è stata Irene Santi, e al 15′ Chawinga firma il raddoppio con un bel diagonale di sinistro. Il Milan riapre il match al 32′ con un destro preciso di Piemonte, ma nel secondo tempo l’Inter prende il largo: al 52′ punizione perfetta di Karchouni e ancora Chawinga chiude i conti trovando il 12esimo gol in campionato. Al 56′ Asllani fallisce un calcio di rigore.