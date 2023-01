Golf, Hero Desert Classic 2023: Pieters, Bland e Thorbjornsen in testa a Dubai, italiani tutti out

Si è concluso il secondo giro dell’Hero Desert Classic 2023, torneo di golf in corso di svolgimento a Dubai. Brutte notizie e grandi delusioni per gli italiani Guido Migliozzi (73 70), Edoardo Molinari (74 69), entrambi ottantottesimi con 143 (-1), e Francesco Molinari, centosedicesimo con 147 (72 75, +3): nessuno di loro è riuscito a superare i taglio. A metà gara sono tre gli atleti in testa, con 134 (-10) il belga Thomas Pieters (67 67), l’inglese Richard Bland (67 67) e il sorprendente statunitense Michael Thorbjornsen (70 64).

A tallonare i tre al comando ci sono lo scozzese Connor Syme, lo spagnolo Adri Arnaus e lo svedese Marcus Kinhult, tutti 4/i con 135 (-9). Settimo posto con 136 (-8) condiviso dall’americano Patrick Reed e Rory McIlroy, numero 1 mondiale. Dopo aver vinto la competizione nel 2009 e nel 2015, punta il tris di successi per emulare il record di Ernie Els.