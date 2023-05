Giro d’Italia 2023: corridori cadono nel finale e finiscono sul pubblico (VIDEO)

di Giorgio Billone 55

Tanta paura a 4 km dal termine della seconda tappa del Giro d’Italia 2023. Pochi km prima della volata, e quando non si era ancora nel tratto neutralizzato, alcuni corridori sono caduti a bordo strada e nel ruzzolare a terra sono finiti sul pubblico, per fortuna colpendo solo di striscio alcuni spettatori che si trovavano in una zona non transennata purtroppo. A terra una signora e anche un anziano, caduto perché inciampato nel tentativo di allontanarsi dall’impatto. Da capire quali siano le loro condizioni e quelle dei ciclisti coinvolti, in alto ecco il video.