Serie A Femminile, 2-1 fra Roma ed Inter: Bartoli e Roman rispondono a Chawinga

Nella nona giornata della Poule Scudetto, fra Roma ed Inter finisce 2-1. Le giallorosse già sicure della prima posizione e dello scudetto conquistato vincono anche il match contro la squadra nerazzurra. Il primo tempo è tutto di marca dell’Inter che va vicino al gol in almeno due occasioni. In entrambe le occasioni è brava il portiere Ceasar. Il primo tempo, pur molto divertente, finisce sul punteggio di parità di 0-0. Nella ripresa l’Inter riparte con ancora più ritmo, tanto da trovare il gol del vantaggio con Chawinga, che servita bene in profondità, tocca il pallone e supera Ceasar. Il vantaggio però sveglia la Roma che, davanti ad una cornice di pubblico importante, al 74esimo pareggia la questione con il gol di Bartoli. Durante è brava a respingere la conclusione di Giacinti, sulla quale però si fionda Bartoli che deposita in rete il gol del pari. Quando la partita sembra accasarsi sul punteggio di parità, al 93esimo in pieno recupero è Roman che svetta in area e firma il gol del definitivo sorpasso giallorosso.