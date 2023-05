Wta Rabat 2023, Martina Colmegna fuori nelle qualificazioni: Fett passa in tre set

Termina subito al primo turno l’avventura dell’unica italiana al via delle qualificazioni del Wta 250 di Rabat 2023. Martina Colmegna infatti è stata sconfitta in tre set dalla croata Jana Fett, numero 4 del seeding cadetto in Marocco, con il punteggio finale di 6-7(3), 6-3, 6-2. Dopo la vittoria del primo set, l’azzurra classe 1996 non ha retto contro un’avversaria sicuramente più quotata e abituata a livelli maggiori. Fett infatti vanta anche un passato in top-100, nonostante l’attuale posizione numero 277 nel ranking Wta.

Di gran cuore la prova di Colmegna nel primo set, con l’azzurra che dopo aver recuperato due volte un break di svantaggio è stata capace di salvare altre cinque palle break nei due turni di servizio seguenti prima di avere la meglio al tiebreak. Avanti di un break anche all’inizio del secondo set, Colmegna poi è stata rimontata e il break subito nell’ottavo gioco ha aperto la strada a Fett che poi nel terzo set ha controllato senza particolari patemi.