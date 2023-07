Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di sabato 15 luglio

Tutti i risultati di sabato 15 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Seconda giornata della rassegna iridata assegnerà le prime medaglie con tuffi, nuoto artistico e acque libere. Occhi puntati proprio sulla 10km e sulle finali del sincro maschile dal trampolino 3 metri, che oltre ai titoli assegneranno anche dei biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

Mondiali Fukuoka 2023: risultati sabato 15 luglio

1.00-3.15 Nuoto in acque libere 10km femminile

ORO 1. Leonie Beck (GER) – 2h02’34″0

ARGENTO 2. Chelsea Gubecka (AUS) – 2h02’38″1

BRONZO 3. Katie Grimes (USA) – 2h02’42″3

6. Ginevra Taddeucci 2h02’46″7

10. Giulia Gabbrielleschi 2h03’15″7

2.00-4.00 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile – Preliminari

1. Zongyuan Wang & Daoyi Long (CHN) – 451.44

2. Giovanni Tocci & Lorenzo Marsaglia (ITA) – 384.69 – Q

3. Jack Laugher & Anthony Harding (GBR) – 383.46

3.00-4.45 Nuoto artistico Routine acrobatica – Preliminari

1. Cina – 236.0733

2. USA – 233.9333

3. Ucraina – 227.9200

9. Italia – 197.0900 – Q

5.30-7.00 Tuffi Sincro piattaforma 10m misto – Finale

ORO 1. Feilong Wang & Jiaqi Zhang (CHN) – 339.54

ARGENTO 2. Jose Balleza Isaias & Vivian Del Angel Peniche (MEX) – 313.44

BRONZO 3. Hiroki Ito & Minami Itahashi (JPN) – 305.34

6. Eduard Cristian Timbretti Gugiu & Sarah Jodoin Di Maria (ITA) – 278.58

7.00-8.00 Nuoto artistico Duo tecnico misto – Preliminari

1. Emma Garcia & Dennis Gonzalez Boenu (ESP) – 244.1433

2. Itzamary Gonzalez Cuellar & Diego Villalobos Carrillo (MEX) – 228.0075

3. Tomoka Sato & Yotaro Sato (JPN) – 227.7200

8.30-9.45 Tuffi Trampolino 1m femminile – Finale

11.00-12.30 Tuffi Sincro trampolino 3m maschile – Finale

12.30-14.00 Nuoto artistico Solo tecnico femminile – Finale