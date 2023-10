Virgil Van Dijk: “Si gioca troppo, pronto a rinunciare a parte dello stipendio”

“In Inghilterra ne parliamo tanto, dobbiamo trovare una soluzione. Parliamo degli introiti dei club, dei giocatori, è vero che siamo ben pagati, ma alla fine non dovrebbe essere così. Come giocatori dovremmo parlare di più, dare la nostra opinione, perché è molto bello guadagnare soldi, ma la salute è più importante”. A dirlo, alla vigilia della sfida contro la Spagna, è il difensore dell’Olanda e del Liverpool, Virgil Van Dijk che in conferenza stampa affronta il tema degli impegni dei calciatori. Un argomento caldo, già toccato da diversi calciatori e allenatori, anche in Italia (ultimo a farlo Maurizio Sarri). “Come giocatori dobbiamo farci valere – aggiunge il capitano ‘orange’ in merito al calendario -. In campo, con l’adrenalina davanti a sessantamila persone lo dimentichi, ma il tuo corpo dopo la partita te lo ricorda. Per questo è importante trovare soluzioni per il futuro dello sport. Rinunciare a parte dello stipendio? Sì, potrei farlo per tutelare la mia salute”.