Mountain bike, Mondiali Glasgow 2023: Aldridge oro nel cross-country Under 23, nono l’azzurro Vittone

Charlie Aldridge si è aggiudicato la prova Under 23 di Cross-country ai Mondiali di mountain bike 2023 a Glasgow. Il britannico ha chiuso con un crono di 1:13:53, riuscendo a staccare nel finale il francese Adrien Boichis, arrivato al traguardo con tredici secondi di distacco. Sl terzo gradino del podio ci sale lo svizzero Dario Lillo, con i primi tre che sono riusciti a scappar via, non venendo impensieriti per il discorso medaglie. Il quarto, lo statunitense Riley Amos, è giunto con un ritardo di quasi un minuto dalla terza piazza. Buona la prova dell’azzurro Andrea Emaneuele Vittone, il quale ha chiuso in nona posizione a 2’38” dal vincitore. Decisamente più indietro gli altri nostri rappresentanto: Matteo Siffredi è 47° al traguardo, Cristian Bernardi 56°, mentre Emanuele Bocchio Vega ha chiuso doppiato.