Regolamento Inghilterra-Colombia: cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile?

Alle 12:30 di sabato 12 agosto Inghilterra e Colombia scenderanno in campo nel match valido per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. Senza Lauren James, le inglesi cercano il pass per la semifinale. Sarina Wiegman deve gestire le assenze in 90′ di gioco o forse più. Proprio come nel match con la Nigeria, infatti, il regolamento della competizione prevede due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno (con un minuto di intervallo) in caso di pareggio al 90′. Al termine dei 120′, se la parità persiste, si procederà con i calci di rigore secondo le tradizionali regole della Fifa.