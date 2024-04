Qualificazioni Europei femminili 2025: azzurre in partenza per la Finlandia

Ultimo allenamento a Coverciano per le azzurre, pronte a partire per la Finlandia per la seconda partita del girone di qualificazione agli Europei 2025 di calcio. La Nazionale femminile, reduce dalla splendida vittoria contro l’Olanda, giocherà infatti contro la Finlandia all’Helsinki Football Stadium alle ore 18.15 italiane di martedì 9 aprile. Le ragazze del Ct Andrea Soncin hanno sostenuto nella mattinata di domenica 7 aprile l’ultimo allenamento nel Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio è partita alla volta della capitale finlandese. Linari e compagne al momento comandano la classifica del gruppo 1 della Lega A con 3 punti, al pari della Norvegia, e vanno a caccia di un altro successo per tenere a distanza Olanda e, appunto, Finlandia.

Ogni partita è dunque importante in ottica qualificazione: alla fase finale del torneo che si disputerà in Svizzera nel luglio del 2025 si qualificheranno le prime due di ogni girone, mentre le terze dovranno disputare a fine anno lo spareggio. Nella serata di lunedì le Azzurre effettueranno la rifinitura nell’impianto da 10.770 posti che farà da cornice al tredicesimo confronto tra Italia e Finlandia ( fin qui cinque successi italiani, uno finlandese e sei pareggi). Di seguito, la lista delle azzurre convocate per questa seconda partita del girone di qualificazione.

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton).