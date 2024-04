Serie C 2023/2024, Perugia senza problemi: Olbia battuto 3-0 in casa

Il Perugia batte con un netto 3-0 l’Olbia al ‘Curi’ e sale a 62 punti in classifica, in occasione della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C. Le reti di Vazquez, Iannoni e Ricci (rigore) permettono alla squadra di Formisano di tornare a vincere dopo una sconfitta e un pareggio, ma condannano allo stesso tempo l’Olbia al terzo ko di fila. La squadra ospite – ultima in classifica a 25 punti – approccia però alla gara con coraggio, sfiorando il gol dopo dieci minuti. Nanni scappa via in profondità, ma viene rimontato da Bozzolan. Poi con lucidità scarica al limite dell’area per Dessena che col destro di prima intenzione colpisce la traversa. L’episodio sveglia il Perugia che al 21′ va vicino al vantaggio. Una conclusione di Paz deviata si trasforma in un assist per Ricci che sotto porta viene murato da Van der Want. Cinque minuti dopo arriva il gol. Mezzoni corre sulla destra e crossa al centro, dove Vazquez al volo trova la deviazione vincente che batte il portiere dell’Olbia. Al 32′ il centravanti del Perugia sfiora anche il raddoppio, sempre su traversone (stavolta dalla sinistra), ma il suo colpo di testa finisce sul palo. Prima del duplice fischio, la squadra di casa trova il 2-0. La ripartenza è da manuale, come si insegna alla scuola calcio: scarico di Vazquez, lancio e sovrapposizione per Iannoni che entra in area, rientra sul destro e batte Van der Want. Nella ripresa il Perugia fa circolare palla senza sbavature e al 66′ trova il tris. Incerti commette fallo da rigore su Vazquez, dagli undici metri si presenta Ricci che non sbaglia e chiude i conti.