Udinese: Cioffi pensa alla coppia Thauvin-Pereyra contro l’Inter

Sembra prendere corpo la soluzione attacco leggero in casa Udinese in vista del match di domani sera contro l’Inter. Cioffi sembra infatti intenzionato a schierare capitan Pereyra alle spalle di Thauvin, rinunciando a Success e quindi ad una punta fisica al centro dell’attacco friulano. Si punta sulla qualità per provare a scardinare la difesa di Inzaghi, cercando così di non dare punti di riferimenti ai difensori nerazzurri. Con questa soluzione si apre il ballottaggio sulla fascia di destra di centrocampo, con Ferreira in vantaggio per prendersi la maglia da titolare, anche se le soluzioni Ehizibue ed Ebosele non sono da escludere definitivamente. Dovrebbe rientrare anche Giannetti, fuori a sorpresa nell’ultimo match, completando così il terzetto arretrato con i soliti noti Perez e Bijol, che ha ripreso possesso del suo ruolo da centrale. Nessuna novità per gli altri interpreti, con Okoye in porta e lo stesso centrocampo visto contro il Sassuolo con Walace in regia, Lovric e Samardzic come mezz’ali e Kamara a coprire la fascia sinistra.