Fiorentina, Jovic: “Questo primo anno mi è servito per ambientarmi”

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato in un’intervista rilasciata al portale serbo Novosti, tracciando un bilancio su quanto fatto nella sua annata viola. Ecco le sue parole: “Mi ritengo soddisfatto della mia prima stagione in maglia gigliata. Spero solo di essere un po’ più fortunato in futuro. Mi è servito del tempo per ambientarmi a Firenze, ma poi sono riuscito a entrare nella mentalità dei fiorentini. Milenkovic e Terzic sono due grandi amici, mi hanno aiutato tanto nella mia esperienza qui. Vedo che il calcio serbo in generale è molto apprezzato in Italia. Prossima stagione? Darò il massimo e ripagherò sul campo la fiducia del mister”.