Mondiali femminili: il 20% delle giocatrici non ha ancora ricevuto il premio in denaro

La FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, ha denunciato come a tre mesi e passa dalla fine del Mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda, il 20% circa delle giocatrici che hanno partecipato alla rassegna iridata non ha ancora ricevuto il premio in denaro da parte delle rispettive Federazioni, cifre garantite dalla Fifa alle partecipanti e che vanno da 30.000 dollari per le formazioni eliminate ai gironi a 270.000 dollari per la Spagna che ha alzato la coppa. Sei federazioni su trentadue, per problemi economici, non hanno provveduto ancora a girare alle calciatrici questi premi in denaro ricevuti dalla Fifa, tra questi presenti Nigeria e Giamaica.