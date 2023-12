Golf, DP World Tour: Manassero secondo in Sudafrica a metà gara

A Johannesburg, dopo il secondo giro del South African Open, Matteo Manassero è secondo con uno score di 136 (68 68, -8), a un solo colpo dalla vetta occupata dallo svedese Jesper Svensson, in testa con 135 (68 67, -9). In 36 buche giocate, il golfista veronese ha realizzato nove birdie ed un solo bogey. In uno dei tornei più antichi del DP World Tour, arrivato quest’anno alla centrotredicesima edizione, condivide la seconda posizione col sudafricano Casey Jarvis e lo svedese Joakim Lagergren.

Per quel che riguarda gli altri italiani, buone prove pure per Francesco Laporta e Renato Paratore, entrambi quindicesimi con 140 (-4). Dietro di loro Andrea Pavan, ventiseiesimo con 141. Superano il taglio anche Filippo Celli e Lorenzo Scalise, attualmente in cinquantanovesima. Eliminato invece Edoardo Molinari, ottantaquattresimo. Dopo essere stato promosso dal Challenge e aver riconquistato la ‘carta’ piena per il massimo circuito continentale maschile, Manassero sogna dunque l’impresa in Sudafrica, nella seconda gara del DP World Tour 2024. Il 30enne ex numero 25 del ranking non vince nel tour maggiore dal maggio 2013, anno della sua ultima grande impresa al BMW Championship.