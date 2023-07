Mondiali femminili 2023, la Svezia la spunta nel finale: 2-1 al Sudafrica

di Valerio Carriero 1

La Svezia conquista i primi tre punti al fotofinish nei Mondiali femminili 2023. Nel gruppo G, lo stesso che vedrà l’esordio dell’Italia contro l’Argentina (match in programma lunedì 24 luglio), il Sudafrica si ferma a una manciata di minuti dal primo punto della sua storia nella manifestazione iridata. Allo Sky Stadium (Wellington), la Svezia si impone per 2-1 trovando la rete decisiva solamente al 90′ con Ilestedt. Il Sudafrica, scesa in campo da sfavorita, sogna in grande passando addirittura in vantaggio al 48′ con Magaia ma la Svezia si rimette in carreggiata al 65′ con Fridolina Rolfo. Poi, dopo un lungo forcing, la rete quasi allo scadere che manda provvisoriamente in testa le ragazze allenate da Gerhardsson. La Svezia tornerà in campo il 29 luglio per affrontare l’Italia nella seconda giornata del girone.