Amichevoli 2023, il Chelsea batte il Brighton di De Zerbi per 4-3

Sette reti e tanto spettacolo nella sfida inglese in terra americana tra Chelsea e Brighton. Davanti agli oltre 65 mila spettatori presenti al Lincoln Financial Field di Philadelphia, i Blues battono gli uomini di De Zerbi con un pirotecnico 4-3. Brighton avanti dopo 12 minuti con Welbeck, ma sei minuti più tardi risponde Nkunku per il Chelsea. Nel secondo tempo si concentrano le maggiori emozioni: la squadra del tecnico italiano resta in dieci per l’espulsione di van Hecke e gli avversari prendono il largo gonfiando la rete per tre volte in dodici minuti con Mudryk, Gallagher e Jackson. Ma il Brighton non molla e rende meno severo il punteggio prima con il rigore di Joao Pedro e poi con il gol di Undav a pochi minuti dallo scadere. Per la squadra di Pochettino mercoledì un nuovo test contro un team di Premier League, l’ambizioso Newcastle.